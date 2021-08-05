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Общество5 августа 2021 18:53

В Пятигорске 37 новых мини-ярмарок будут работать до середины ноября

Предприниматели освобождены от оплаты аренды, поэтому цены на овощи не повысят
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В администрации Пятигорска сообщили, что скоро в городе появятся 37 новых небольших ярмарок, которые будут продавать местные овощи. Продукцию выращивают в Ставропольском крае, а цены будут понижены - предприниматели освобождены от арендной платы.

- Продукцию реализуют сельхозпроизводители и индивидуальные предприниматели Ставрополья. Такие выездные мини-ярмарки будут работать в разных точках города до середины ноября, - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в 2021 году количество предпринимателей на сельхозярмарках увеличилось на четверть. Это значит, что внутренние рынки региона развиваются, а жители края могут получить самые разнообразные продукты местного производства.

- Губернатор отметил важность развития в крае ярмарочной торговли как инструмента для сдерживания цен на продовольствие. В текущем году в регионе создано 228 ярмарочных площадок, на которых организовано 12 тыс. торговых мест, - сказано в сообщении пресс-службы главы региона.