В Пятигорске 37 новых мини-ярмарок будут работать до середины ноября

В администрации Пятигорска сообщили, что скоро в городе появятся 37 новых небольших ярмарок, которые будут продавать местные овощи. Продукцию выращивают в Ставропольском крае, а цены будут понижены - предприниматели освобождены от арендной платы.

- Продукцию реализуют сельхозпроизводители и индивидуальные предприниматели Ставрополья. Такие выездные мини-ярмарки будут работать в разных точках города до середины ноября, - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в 2021 году количество предпринимателей на сельхозярмарках увеличилось на четверть. Это значит, что внутренние рынки региона развиваются, а жители края могут получить самые разнообразные продукты местного производства.

- Губернатор отметил важность развития в крае ярмарочной торговли как инструмента для сдерживания цен на продовольствие. В текущем году в регионе создано 228 ярмарочных площадок, на которых организовано 12 тыс. торговых мест, - сказано в сообщении пресс-службы главы региона.