Где самые выгодные кредиты?

Фото: пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Когда срочно нужна денежная помощь – вдруг все куда-то пропадают. И друзья, и родные. Жизненные ситуации случаются разные, а наиболее актуальный выход из них, как правило, один и тот же. Нужно занять денег. Многие россияне уже успели обжечься на всяческих «микрокредитах у дома» и на услугах других недобросовестных заемщиков. Внимание: такие «сомнительные сделки» могут оказаться опасными для вашего семейного бюджета. И не только. Совет: если берете взаймы – берите у проверенных организаций с честной репутацией.

Теперь, по утверждению независимого ресурса Bankchart, все стало гораздо проще. По итогам на июль этого года Банк УРАЛСИБ занял первое место в числе 30-ти проанализированных крупнейших финансовых структур (исходя из размера активов).

Оценивалась сумма кредитования до трех миллионов рублей наличными сроком на три года под пять процентов годовых. А конкретнее – выгода для клиента, берущего кредит. И здесь Банк УРАЛСИБ уверенно обошел конкурентов.

Сегодня клиент нашего банка может получить от ста тысяч до трех миллионов рублей в зависимости от собственного статуса и индивидуальной программы кредитования. Примерный срок погашения – от одного года до 7 лет.

Хорошо, когда необходимая помощь приходит вовремя. Особенно денежная. Еще лучше, когда заранее знаешь, где ее можно получить. Как заранее узнать о том, на какую сумму кредита и на каких условиях можете претендовать именно Вы? Все подробности – у консультантов в отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону горячей линии 8-800-250-57-57, либо на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»