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Здоровье5 августа 2021 19:38

Первичное звено медицины Ставрополья заполнят кадрами на 95% до 2024 года

В него входят амбулатории, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и т.д.
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников сообщил, что к 2024 году ФАПы и амбулатории получат необходимых сотрудников. Это часть реализации программы модернизации первичного звена медицины региона, в которую также входят строительство и ремонт объектов.

- В рамках программы мы рассчитываем, что до 2024 года первичное звено будет обеспечено участковыми врачами и фельдшерами на 95%, - рассказал министр.

Большую роль в этом вопросе играют студенты медицинских колледжей и вузов. Именно они пополнят кадровый резерв после обучения, специалисты уже готовят базу для их дальнейшего трудоустройства.