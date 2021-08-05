Первичное звено медицины Ставрополья заполнят кадрами на 95% до 2024 года

Министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников сообщил, что к 2024 году ФАПы и амбулатории получат необходимых сотрудников. Это часть реализации программы модернизации первичного звена медицины региона, в которую также входят строительство и ремонт объектов.

- В рамках программы мы рассчитываем, что до 2024 года первичное звено будет обеспечено участковыми врачами и фельдшерами на 95%, - рассказал министр.

Большую роль в этом вопросе играют студенты медицинских колледжей и вузов. Именно они пополнят кадровый резерв после обучения, специалисты уже готовят базу для их дальнейшего трудоустройства.