В Дагестане устраняют последствия селей из-за дождей

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Дагестана сообщили, что специалисты расчищают дороги после селевых потоков. Они сошли с гор после обильных дождей.

- Автодорогу Магарамкент-Ахты-Рутул в Рутульском районе размыло местами из-за селей после проливного дождя сегодня. Движение автотранспорта осуществляется в ограниченном режиме под наблюдением дорожных специалистов, - сказано в сообщении ведомства.

К счастью, никто не пострадал. Но ранее "КП-Северный Кавказ" писала о смерти альпинистки в горах Северной Осетии. На перевале произошел камнепад, валун ударил девушку прямо в голову. Для ее спасения прибыли сотрудники МЧС на вертолете, но было поздно - она скончалась.