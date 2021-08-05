Двое экс-полицейских Ставрополья получили по полтора года колонии за мошенничество

Пресс-служба УФСБ Ставропольского края сообщила, что бывший начальник участковых уполномоченных полиции Ипатовского округа и старший лейтенант получили полтора года колонии за мошенничество.

По данным следствия, они инсценировали конфликт между двумя мужчинами, который обернулся избиением. Один из них получил увечья средней тяжести, за что можно получить уголовное наказание.

Полицейские пригрозили местному жителю и поставили условие: они могли отказаться от возбуждения уголовного дела за 150 тысяч рублей.

Мужчина продал земельный пай и дал взятку, эти деньги правоохранители потратили на свое усмотрение. Но триумф их был недолгий - их задержали.

- Каждому фигуранту назначен штраф в размере 50 тысяч рублей с лишением права занимать должности в органах власти и местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 3 года, - рассказали в ведомстве.