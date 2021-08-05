В Ставропольском крае горящий гараж едва не стал причиной большого пожара

В пресс-службе МЧС России по Ставропольскому краю сообщили, что в Минераловодском городском округе в частном доме начался пожар. Огонь распространился на площадь в 200 квадратных метров.

Как рассказали в ведомстве, горел гараж. При этом была большая опасность, что пламя перекинется на соседние дома и тогда пожар будет плохо контролируемым.

- Группировку по тушению пожара увеличили: 34 человека, 12 единиц техники, в том числе от МЧС России – 28 человек и 9 единиц техники, - сказано в сообщении.

Ближе к 22:00 пожар удалось полностью потушить.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о пожаре в полях Ставрополья, причиной которого стало ДТП. Грузовой и легковой автомобили столкнулись, после чего фура вспыхнула. Огонь уничтожил легковушку и перекинулся на ближайшее пшеничное поле - дым был виден за много километров.