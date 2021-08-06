В Ставрополе началось строительство новой школы на 1550 мест

В Ставрополе в 2021 году появится средняя общеобразовательная школа, которая примет 1550 учеников.

Строительство нового образовательного учреждения стартовало в рамках национального проекта «Образование» на улице Ивана Щипакина. Общий объем финансирования – около 1,2 млрд рублей.

По проекту новая школа – трехэтажное здание, состоящее из пяти учебных блоков. Каждый из них имеет свое назначение: блоки начальной и старшей школы, блок спортивно-оздоровительных помещений с актовым залом и столовой, отдельно – для плавательных бассейнов, административный блок.

Все их соединят между собой коридорами и переходными галереями, и детям не придется выходить за пределы помещения в процессе учебы. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Большие и просторные классы смогут вместить до 25 школьников одновременно. Здание образовательного учреждения будет полностью интеллектуализовано. Кроме телефонизации и радиофикации объекта, там проведут высокоскоростной интернет.