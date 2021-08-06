Губернатор обратился к жителям Ставрополья из-за непростой ситуации с коронавирусом

На Ставрополье 6 августа установлен новый антирекорд по числу умерших и зараженных коронавирусом. Из-за непростой эпидситуации губернатор края обратился к жителям региона:

— К сожалению, цифры статистики по ситуации с коронавирусом бьют новые антирекорды. Растет число новых случаев заболевания. И — это самое тяжелое — растет число летальных исходов, — добавил Владимир Владимиров.

Губернатор подчеркнул, что сдержать распространение инфекции, избежать пагубных последствий поможет только вакцинация

— Чем больше людей сделают прививки, тем лучше будет защищено здоровье каждого из нас. И тех, кто нам дорог, — подытожил губернатор.

Напомним, что запасы вакцины на Ставрополье регулярно пополняются. На сегодняшний день в регионе около 77 тысяч доз первого компонента.

Ранее сайт писал, что на Ставрополье за сутки коронавирус выявлен еще у 334 человек. Число зараженных достигло 66536. За вчерашний день жертвами болезни стали 10 пациентов. Это новый антирекорд по числу умерших.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За сутки из-под наблюдения врачей выписали еще 203 выздоровевших пациента. Таким образом, всего справились с болезнью уже 57,7 тысячи человек.