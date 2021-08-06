На Ставрополье средняя зарплата составила 34425,3 рубля

На Ставрополье средняя заработная плата, начисленная работникам в январе-мае 2021 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 8,1% и составила 34425,3 рубля.

Реальный ее размер вырос на 2,1 процента. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстат.

Наиболее высокий уровень оплаты труда сложился в финансовой и страховой деятельности – 56,1 тыс. рублей. Обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха – 45,0 тыс. рублей, в области информации и связи - 46,8 тыс. рублей.

В добыче полезных ископаемых – 43,7 тыс. рублей, государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении – 42,3 тыс. рублей; профессиональной, научной и технической сферах – 41,7 тыс. рублей.

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