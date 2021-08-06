На Ставрополье зарегистрировано более 20 тысяч безработных жителей края

По информации министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, на конец июня 2021 года в качестве безработных в органах службы занятости края были зарегистрированы 20,8 тыс. человек.

Из них 11,7 тысячи получали пособие по безработице. Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 1,5процента. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата.

На конец июня 2021 г. работодатели нашего края официально заявили в службу занятости 34,1 тысячи свободных вакансий, из них 66,5% - по рабочим профессиям. Нагрузка незанятого населения на 100 заявленных вакансий составила 74 человека.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что на Ставрополье средняя заработная плата, начисленная работникам в январе-мае 2021 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 8,1% и составила 34425,3 рубля.