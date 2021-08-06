Когда деньги работают на вас

Фото: банка "Уралсиб".

А как вы храните свои деньги? Например, доставшиеся от продажи бабушкиной квартиры, или те, что откладываете на ремонт, отпуск, или просто избытки зарплаты – «на непредвиденные нужды»? В тумбочке под телевизором? На обычной карте?

Правильный ответ: лучше всего деньги хранить на специальном вкладе. Вы много и непросто работаете, поэтому свободные деньги тоже должны «работать» на вас. Тем более, что именно сейчас в Банке Уралсиб все линейки рублевых вкладов стали еще выгоднее (в среднем на 0,1 – 1,0 процентных пункта).

По «Удачному старту» теперь будет выплачиваться наиболее «вкусная» ставка – семь процентов годовых! Для этого необходимо положить деньги на срок от трех лет. В список обычных условий входит невозможность снимать и пополнять суммы до определенной даты, а проценты выплачиваются по окончании программы - в установленный срок, на отдельный счет. Открыть вклад могут как наши клиенты, так и те, кто до этого не пользовался услугами Банка Уралсиб.

Не менее интересны и другие наши базовые продукты: «Комфорт», «Доход», «Рост». По ним максимальные ставки достигают почти шести процентов годовых (до 5,9 %). Для окончательной оценки имеет значение сумма, которая кладется на счет, срок ее сохранения, бонус-надбавка за использование онлайн-инструментов банка, а также остальных условий. Например, для «Удачного старта» необходимо положить не менее двух миллионов рублей. Но и отдача будет внушительной.

Открыть вклад и рассчитать оптимальные именно для вас условия помогут специалисты в любом из отделений Банка Уралсиб. Консультацию всегда можно получить по бесплатному телефону 8-800-250-57-57 или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»