«Россети Северный Кавказ» отремонтировали в СКФО более 1,7 тыс. километров ЛЭП

На реализацию комплекса технических мероприятий по повышению качества и надежности электроснабжения макрорегиона уже направлено более 1,1 млрд рублей

«Россети Северный Кавказ» с опережением графика готовят электросетевой комплекс Северо-Кавказского федерального округа к работе в сложных погодных условиях осенне-зимнего периода 2021/22 гг. Выполнение основных физических объемов ремонтной программы энергокомпании за полугодие составило 109 % - на 9 % больше запланированного.

На реализацию комплекса технических мероприятий по повышению качества и надежности электроснабжения макрорегиона уже направлено более 1,1 млрд рублей.

На всей территории ответственности компании оперативно-ремонтные бригады возвращают первоначальные эксплуатационные характеристики воздушным и кабельным линиям электропередачи (ЛЭП). Специалисты уже отремонтировали более 1,7 тысячи километров ЛЭП. Во избежание технологических нарушений, вызванных падением деревьев и ветвей на провода, от древесной и кустарниковой растительности расчищено порядка 315 гектаров трасс воздушных линий.

Ключевым пунктом подготовки к работе при максимальных нагрузках также стали питающие центры 35-110 кВ. В январе-июле энергетики СКФО выполнили на подстанциях ремонт 30 силовых трансформаторов и почти 1,5 тысячи коммутационных аппаратов. Заменили на новые 168 опорно-стержневых изоляторов.

Кроме того, в распределительных сетях 10(6)/0,4 кВ необходимые регламентные работы проведены на 1,8 тысячи трансформаторных подстанций и 552 трансформаторах.

Одновременно с ремонтом энергооборудования во всех регионах присутствия компании проходят противоаварийные тренировки: отрабатываются навыки ликвидации технологических нарушений и взаимодействия с другими оперативными службами. При этом важнейшим остается и вопрос безопасности персонала – специалисты обеспечены средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для работ оснасткой.

Напомним, в целом «Россети Северный Кавказ» в текущем году направят порядка 2,56 млрд рублей на реализацию плана технического обслуживания и проведения ремонтных работ на своих энергообъектах в семи регионах СКФО. Выполненные мероприятия обеспечат устойчивую и надежную работу энергосистемы в предстоящие осень и зиму: повысят надежность электроснабжения миллионов бытовых потребителей, крупных промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, объектов социальной значимости и безопасность обслуживающего персонала.

При этом большой объем мероприятий выполняется хозяйственным способом – собственными силами, что позволяет существенно экономить расходы.