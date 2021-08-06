В Ставрополе президент Федерации тенниса края обвиняется в присвоении бюджетных денег

Против президента региональной спортивной общественной организации «Федерация тенниса Ставропольского края» возбудили уголовное дело. Он обвиняется в присвоении денежных средств министерства физической культуры и спорта Ставропольского края.

Так, с 2017 года по 2020 год между обвиняемым и минспортом был заключен договор по проведению и участию в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях по теннису.

Но президент Федерации тенниса присваивал деньги, предназначавшиеся для обеспечения бесплатным питанием судей.

В итоге министерству физической культуры и спорта края причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что против президента региональной спортивной общественной организации «Федерация тенниса Ставропольского края» и бывшего депутата городской Думы следователи возбудили 29 уголовных дел.