В Ставропольском крае застройщики обманули дольщиков почти на 1 млрд

По проверке прокуратуры Ставропольского края возбудили 14 уголовных дел против застройщиков жилья. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В период с 2008 по 2015 года руководители предприятий при строительстве девяти объектов привлекли средства граждан, но заключили с ними незаконный договор предварительной купли-продажи недвижимости. Общая сумма - почти 1 млрд рублей. Деньги застройщики потратили по своему усмотрению.

- В связи с этим следственными органами возбуждены 14 уголовных дел в отношении застройщиков, которые обманным путем привлекали денежные средства граждан для строительства жилья, по статьям "Мошенничество, совершенное путем обмана в крупном размере" и "Мошенничество, совершенное путем обмана в особо крупном размере", - сказано в сообщении прокуратуры Ставрополья.