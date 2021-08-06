В Ставрополе изменят режим работы светофорного узла на аварийном участке

В Ставрополе в ночь с 9 на 10 августа на пересечении проспекта К. Маркса и улицы Голенева изменят режим работы светофорного объекта.

Этот учаcток вошел в список самых аварийных в краевом центре по итогам 2020 года. Основная причина ДТП здесь – несоблюдение участниками дорожного движения очередности проезда.

Водителей просят проявить повышенное внимание при проезде перекрестка, движение по которому теперь будет регулироваться в новом режиме.

Мероприятия направлены на ликвидацию наиболее опасных точек городских дорог и повышению безопасности дорожного движения.

Работа проводится в рамках адресного плана мероприятий на 2021 год по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.