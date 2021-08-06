Гаджимурад Рашидов проиграл в полуфинале Олимпиады

В Токио завершился полуфинальный бой между россиянином Гаджимурадом Рашидовым и японцем Такуто Отогуро. Дагестанский спортсмен проиграл со счетом 2:3. Отметим, что на четвертой минуте боя был спорный момент, в который судьи сначала отдали очки нашему соотечественнику, но потом отобрали их и дали балл японцу. Кроме того, Отогуро получил два предупреждения.

Бронзовый финал состоится в субботу, 7 августа. Ранее Рашидов одолел спортсмена из Армении Вазгена Теваняна — 6:0. А в четвертьфинальном оказался сильнее представителя Польши Магомедмурада Гаджиева - 6:2.

Отметим также, что другой дагестанский борец Абдулрашид Садулаев вышел в финал, одолев кубинца.