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Происшествия6 августа 2021 13:21

Спасатели ищут тело третьего утонувшего подростка в Невинномысске

Поисковая операция не прекращается ни на минуту
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Спасатели ищут третьего подростка, пропавшего 4 августа в Невинномысском канале. Напомним, что 5 августа обнаружили тела двоих детей.

- Найдено тело второго парня, из троих пропавших вчера на канале в Невинномысске. Нашли метрах в 300-х ниже по течению. На месте продолжают работу спасатели, проводят необходимые действия правоохранительные органы. Родным сейчас очень тяжело. Соболезную, - написал Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.

Поисковая операция не прекращается ни на минуту.

Территория поиска расширяется вниз по течению канала. Специалисты прочесывают каждый метр водной артерии.