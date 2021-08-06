На Ставрополье развернуто 3889 коек для больных с коронавирусом

Губернатор Ставрополья опубликовал данные о том, насколько наш край обеспечен специализированными койками для больных с коронавирусом.

Сейчас в регионе их развернуто 3889. По словам Владимира Владимирова, этого полностью достаточно в данный момент, есть даже запас - 22% пока свободны.

- Пациентов наши больницы принимать готовы. Но, конечно, лучше, чтобы до госпитализации течение болезни никого не доводило. Напоминаю, что вакцинация поможет защититься от COVID-19. Берегите себя и будьте здоровы! – обратился губернатор к землякам.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что на Ставрополье за сутки коронавирус выявлен еще у 334 человек. Число зараженных достигло 66536. За вчерашний день жертвами болезни стали 10 пациентов. Это новый антирекорд по числу умерших.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За сутки из-под наблюдения врачей выписали еще 203 выздоровевших пациента.