С начала года Россельхозбанк выдал более 600 млн рублей на развитие микробизнеса в регионе

Кредитный портфель Россельхозбанка на Ставрополье, в Карачаево-Черкессии и Северной Осетии – Алании в сегменте микробизнеса достиг 1,57 млрд. рублей. Только с начала текущего года филиал выдал клиентам данного сегмента более 100 кредитов на общую сумму свыше 607 млн рублей.

Кредитные продукты банка для небольших компаний и хозяйств максимально адаптированы под их потребности c учетом всех особенностей деятельности. Сейчас самыми востребованными в регионе программами среди представителей микробизнеса являются «оборотное кредитование» и «инвестиционное кредитование».

Кредиты предпринимателям выдаются как на текущие, так и на инвестиционные цели. Заявки по ним рассматриваются в установленные сроки. Кроме того, многие предприятия могут сегодня получить льготные кредиты на развитие своего дела.

- Кредитование клиентов микробизнеса является одним из приоритетных направлений деятельности Россельхозбанка. Сегодня более 200 предприятий этого сегмента – наши клиенты и партнеры. Региональный филиал планирует сохранить темп роста показателей микробизнеса, а к концу года даже увеличить, - рассказала о перспективах на будущее директор Ставропольского филиала РСХБ Зоя Тихомирова.

Банк в трёх регионах также способствует развитию фермерского сообщества посредством реализации социальных инициатив. Например, это появление проекта «Школа фермера» от Россельхозбанка. На Ставрополье уже 2 потока слушателей Школы получили не только знания и практический опыт в разных сельскохозяйственных отраслях, но и документы государственного образца, подтверждающие степень их квалификации. В сентябре планируется еще один новый набор слушателей в «Школу фермера».