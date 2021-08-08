За сутки на Ставрополье коронавирусом инфицировались 338 человек

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что по состоянию на 8 августа в регионе зафиксировали 338 новых случаев коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая ситуация в регионе не улучшается.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что за предыдущие сутки в крае заболели 337 человек, также был установлен антирекорд - 11 смертей за сутки.

- Победить пандемию поможет вакцинация.Прививку первым компонентом сделали уже более 581 тысячи жителей края, 469 тысяч - получили уже и второй, завершив курс иммунизации, - напомнил Владимиров.