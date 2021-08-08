Во Владикавказе ударивший администратора посетитель спровоцировал массовую драку

Во Владикавказе накануне вечером очевидцы сняли на видео массовую драку в одном из ресторанов. Указав, что потасовка началась после того, как один из посетителей ударил девушку-администратора, и ту увезли на скорой помощи.

Как рассказали сайту stav.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Северной Осетии, на место выезжали сотрудники Левобережной полиции Пригородного района.

- Полицейские задержали и доставили в отдел шестерых граждан за нарушение правопорядка.

Молодые люди 1998,1999 и 2000 годов рождения привлечены к ответственности за хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ, а так же за нарушение масочного режима, - сообщили в ведомстве.