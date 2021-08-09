На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 336 человек

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

За сутки скончались 9 человек. Глава Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших за весь период пандемии достигло 1965. За вчерашний день заболело 336 человек.

- Вакцинация в крае продолжается, всего прививку от COVID-19 уже сделали свыше 582,5 тысячи человек. Если вы еще не воспользовались такой возможностью, вы всегда можете это сделать. Не подвергайте здоровье угрозе. Берегите себя и близких! – написал губернатор на своей странице в Инстаграм.