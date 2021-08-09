В Ставрополе ремонт участка самой длинной улицы города завершен

В Ставрополе завершился комплексный ремонт дороги на улице Серова. Участок от пер. Крупской до ул. Достоевского давно требовал масштабных преобразований. Основательного ремонта магистраль не видела лет 20.

Дорожники на протяжении 2,5 километров отремонтировали сети дождевой канализации и обустроили дополнительные. Выполнен ремонт дорожных бордюров и асфальтобетонного покрытия проезжей части.

Пешеходные подходы к дороге обустроены плавными спусками и поручнями.

Помимо этого, тротуары вдоль частного сектора получили новое асфальтобетонное покрытие, а возле социально-значимых объектов – плиточное. Специалисты привели в нормативное состояние остановки общественного транспорта и установили три новых павильона, обустроили заездные карманы.

А для посетителей Краевой клинической инфекционной больницы и кинотеатра «Мир» оборудовали парковку всего на 120 машиномест. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, масштабную реконструкцию провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 2021 в ходе его реализации в городе отремонтируют около 15 километров автомобильных дорог на 12 участках.