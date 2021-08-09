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Общество9 августа 2021 10:21

Ставрополь лидирует по числу зараженных коронавирусом в крае

Число зараженных в краевом центре достигло 12858
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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В Ставрополе за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 70 человек. Число зараженных в краевом центре достигло 12858. На сегодняшний день Ставрополь лидирует по числу зараженных коронавирусом в крае.

На втором месте оказался Невинномысск, там заразились 27 человек. На третьем месте – Минераловодский городской округ.

Там за сутки диагноз выявили у 21 человека. Ранее сайт stav.kp.ru писал, что на Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

За сутки скончались 9 человек. Глава Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших за весь период пандемии достигло 1965. За вчерашний день заболело 336 человек.