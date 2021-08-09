На Ставрополье управляющая магазина ювелирных изделий присвоила себе украшения на 176 тыс. рублей

Против 39-летней жительницы Ипатово возбудили уголовное дело. Она обвиняется в присвоении. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с сентября по декабрь 2020 года женщина работала управляющей магазина ювелирных изделий.

Она присвоила себе ювелирные изделия, которые заложила в ломбард. В результате чего сети ювелирных магазинов был причинен ущерб на сумму более 176 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Собранные материалы отправили в суд для рассмотрения по существу.