Здоровый банк

Фото: банка Уралсиб.

Несмотря на проблемы, с которыми столкнулась банковская сфера в прошлом 2020 году в связи с пандемией, сегодняшние результаты показывают: Банк Уралсиб с честью вышел из этих ситуаций, не потеряв своих позиций. И более того. Недавно Аналитическое кредитное рейтинговое агентство «НКР» повысило рейтинг банка, присвоив ему уровень A-.ru.

Это означает, что клиенты не просто могут по-прежнему доверять свои деньги Уралсибу. Теперь их уверенность подкрепляется свидетельством профи, а прогноз на будущее носит официальную маркировку «Стабильный».

Все это несмотря на то, что в прошлом году экономическая ситуация в обществе была далеко не блестящей, что повлекло за собой некоторые просрочки возврата кредитов населением и многих других плановых платежей. Положение спасло то, что руководство Банка Уралсиб вовремя сумело оценить риски и избежать возможных проблем. В результате рентабельность огромного предприятия (а значит, и его клиентов) не пострадала, капитал продолжает расти, и честным налогоплательщикам можно спать спокойно, без опаски за то, как и где хранятся их деньги. Что и является для банка одной из главных целей.

Председатель Правления Банка Уралсиб Алексей Сазонов: «В результате выбранной сбалансированной стратегии развития банк поступательно демонстрирует хорошие результаты, наращивает капитальную базу и укрепляет свои позиции на рынке».

Как прогнозируют эксперты, банк сохранит те же уверенные позиции и в ближайшей перспективе. Особенно если государство будет продолжать оказывать посильную помощь и поддержку.

Стать клиентом Банка УРАЛСИБ или узнать о его новых программах можно в любом ближайшем отделении. Подробная информация по бесплатному телефону 8-800-250-57-57 или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»