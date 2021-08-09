На Ставрополье прививку от коронавируса сделали более 582 тысяч человек

На Ставрополье вакцинацию от коронавируса уже прошли более 582 тысячи жителей. Об этом сообщил в Instagram глава региона Владимир Владимиров.

- Вакцинация в крае продолжается, всего прививку от COVID-19 уже сделали свыше 582,5 тысячи человек. Если вы еще не воспользовались такой возможностью, вы всегда можете это сделать, - обратился губернатор к землякам.

Напомним, число умерших от коронавируса на Ставрополье достигло 1965. За сутки скончались еще 9 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Победить болезнь за весь период пандемии смогли 58299. А за последние сутки выздоровели 201 человек.