Губернатор Ставрополья поручил обеспечить госсопровождение крупным инвестпроектам в крае

Губернатор Ставрополья провел рабочую встречу с краевым министром экономического развития Сергеем Крыниным.

Рассмотрены результаты перехода с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на патентную систему.

Как прозвучало, после принятия поправок в региональный закон о патентном налогообложении количество перешедших на новую систему выросло в два раза. Так, на 1 августа 2021 года в крае зарегистрировано около 30 тысяч предпринимателей, работающих по патенту.

По словам министра, увеличилось и количество отраслей, на которые распространен данный налоговый режим.

Также с 2020 года в крае появилась новая категория экономических субъектов – самозанятые, которые платят налог на профессиональный доход.

– В 2020-м году новый налоговый режим выбрали около 4 тысяч ставропольцев, ведущих свое дело, сейчас их уже 36 тысяч, – сказал Сергей Крынин.

Владимиров обратил внимание министра на достижение показателей региональной модели экономического развития, которая была разработана на Ставрополье в этом году по поручению Премьер-министра РФ. Одна из закрепленных в ней стратегических целей – более чем двукратный рост инвестиций: в 2030-м он должен превысить 580 миллиардов рублей в год.

По словам Сергея Крынина, в настоящее время на Ставрополье сохраняется положительная динамика инвестиций. В первом полугодии 2021 года их объём составил 100 млрд. рублей, что на 10% больше соответствующего периода прошлого года.