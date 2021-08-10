Прибыль - растет!

Фото: банка "Уралсиб".

Карта «Прибыль» на сегодняшний день является одним из самых популярных продуктов Банка Уралсиб и включает в себя наиболее востребованные услуги. Начисление процентов, кешбэк при покупках, возможности дистанционных заказов (и, разумеется, последующей доставки на дом).

Прекрасная новость: теперь владельцы этих карт будут получать до 6,25 процентов в год на остаток собственных средств. Что для этого потребуется от клиента? Чтобы общая ежемесячная сумма покупок с карты составляла не менее десяти тысяч рублей. Перерасчет по суммам до двух миллионов рублей (включительно) будет происходить ежедневно.

Рост популярности продукта – главный признак его удобства. Специалисты Уралсиб постарались сделать так, тобы карта «Прибыль» приносила своему владельцу не только круглосуточный комфорт, но и дополнительный доход. И, судя по откликам клиентов банка, это оказалось весьма востребованным. Не упускайте возможности. Присоединяйтесь.

Как оформить карту «Прибыль» с кешбэком и ежегодным доходом вам подробно расскажут специалисты любого отделения Банка Уралсиб.

Не любите выходить из дома? Воспользуйтесь консультацией операторов по телефону 8-800-250-57-57 или он-лайн советами на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Чтобы не упустить собственную выгоду и всегда оставаться «на волне». Не поддаваться кризисным ситуациям и знать, где хранить деньги. А кто поддержит в трудную минуту? Помните: надежное плечо Банка УРАЛСИБ - всегда рядом. Поможем советом и делом. Приходите. Будем рады.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»