Житель Пятигорска украл из магазина одежду на 200 тысяч рублей

Инцидент произошел на днях в Георгиевском городском округе. Там житель Пятигорска украл из магазина одежду. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

По словам молодого человека, ночью он проходил мимо магазина и заметил открытое окно.

Он проник внутрь помещения и похитил товар на 200 тысяч рублей. Так, пятигорчанин успел продать мужскую, женскую одежду, а также детский товар.

Ту часть одежды, которую злоумышленник не успел продать, вернули хозяину магазина. По признакам кражи возбуждено уголовное дело.