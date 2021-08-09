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Происшествия9 августа 2021 13:24

Житель Пятигорска украл из магазина одежду на 200 тысяч рублей

По признакам кражи возбуждено уголовное дело
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Инцидент произошел на днях в Георгиевском городском округе. Там житель Пятигорска украл из магазина одежду. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

По словам молодого человека, ночью он проходил мимо магазина и заметил открытое окно.

Он проник внутрь помещения и похитил товар на 200 тысяч рублей. Так, пятигорчанин успел продать мужскую, женскую одежду, а также детский товар.

Ту часть одежды, которую злоумышленник не успел продать, вернули хозяину магазина. По признакам кражи возбуждено уголовное дело.