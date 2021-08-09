На Ставрополье сортированный мусор обменяли на купоны

В станице Ессентукской Предгорного округа активисты организовали инсталляцию в рамках всероссийского экомарафона «Дни зеленых действий», где представлены пластиковые отходы в виде морских обитателей.

Как известно, животные морей и океанов больше других страдают из-за неразлагаемого мусора.

Для выставки использовали около 3000 пластиковых бутылок. Этой акцией активисты Предгорья хотят привлечь внимание к безответственному отношению людей к окружающей среде.

Выставка продлится до начала сентября, далее пластик отправится на переработку.

Рядом с арт-объектами установлены баки для раздельного сбора мусора. По инициативе администрации Предгорного округа в первые два дня выставки жители округа могли обменять сортированный мусор на купоны номиналом 100 рублей.

Этими купонами можно будет расплатиться за товары на ближайшей ярмарке.