В Невинномысске началось голосование за объекты для благоустройства

Программа реализации инициативных проектов действует в Ставропольском крае при поддержке губернатора Владимира Владимирова

В Невинномысске началось интернет-голосование за территории для благоустройства. Для участия в конкурсе методом анкетирования и интерактивного опроса были отобраны четыре спортивных площадки: по улице Менделеева, 16А (район гимназии «ЛИК» № 10); по улице Луначарского, 28 (район МБОУ СОШ № 14); по улице Менделеева, 5-А (район МБОУ СОШ № 11); по улице Кооперативная, 98 (район МБОУ СОШ № 5).

Как напомнил на своей странице в Instagram глава города Михаил Миненков, жители Невинномысска должны выбрать сами, какие из объектов надо преобразить. Отметив, что голосование проходит с 9 по 18 августа на официальном сайте PMISK.RU. Для этого нужно на нем зарегистрироваться. Можно войти на сайт и через портал Госуслуги.

Программа реализации инициативных проектов действует в Ставропольском крае при поддержке губернатора Владимира Владимирова. За 4 года в Невинномысске по ней благоустроили сквер по улице Чаи ковского, территорию у ДК имени Горького и установили комплексные спортивные площадки в разных частях города. В 2021 году площадки появятся в школе № 12, № 20 и по переулку Мельничному.