Лицом кампании Россельхозбанка в поддержку отечественных аграриев стал известный ставропольский фермер Роман Пономарев

Ставропольский фермер Роман Пономарев стал героем одного из 70 роликов, снятых в поддержку аграриев

Коммуникационная кампания Россельхозбанка по популяризации отечественных продуктов питания из разных уголков страны набирает ход. К ресторатору Аркадию Новикову и ведущей кулинарных шоу Юлии Высоцкой присоединились фермеры и артисты, писатели и путешественники, спортсмены и блогеры, представители других сфер деятельности из десятков регионов страны. Все они объединены желанием наглядно продемонстрировать высокое качество российских продуктов, а самих аграриев и их труд сделать популярными и модными. Таких «амбассадоров» уже почти 250. В Ставропольском крае лицом банка стал фермер Роман Пономарев, который стал героем одного из 70 роликов, снятых в поддержку аграриев.

- Много интересных и талантливых фермеров трудятся на Ставрополье. Развитие разных ниш производства и переработки сельскохозяйственной продукции сегодня просто невозможно представить без их активной деятельности. Чтобы подчеркнуть значимость труда региональных аграриев, мы включились в проект с амбассадорами, которые так же, как и мы, радуются успехам фермеров и хотят искренне сообщить о них другим. Лицом нашего региона стал Роман Пономарев – фермер, который влюблен в свое дело, как и все те, кто входят в аграрную семью Ставрополья. Наш амбассадор – это собирательный образ, объединяющий в себе и наглядно демонстрирующий, такие значимые качества, присущие ставропольским аграриям, как выносливость, стойкость, трудолюбие, креативность, инновационность, – рассказала директор Ставропольского регионального филиала Россельхозбанка Зоя Тихомирова.

Совсем недавно, в марте, когда начиналась кампания, Аркадий Новиков и Юлия Высоцкая рассказывали про регионы, из которых натуральные фермерские продукты попали на уютную домашнюю кухню и в масштабный ресторанный бизнес.

- Лето – это время новых впечатлений, больших планов, решительных действий, ярких открытий и интересных путешествий. Путешествуйте в поисках своего, родного – того, что вдохновляет и радует, – уже сейчас говорит Юлия Высоцкая. Подготовиться к поездке и осуществить её Юлии помогают карта СВОЯ и потребительский кредит по ставке от 3,5% годовых.

А благодаря своему выступлению Аркадий Новиков, по сути, стал инициатором целого рекламного «флешмоба» среди фермеров, рестораторов и фудблогеров, которые с гордостью рассказывают о том, чем занимаются – каждый в своём регионе. Одновременно в разных регионах выходит 70 различных роликов, которые будут поддержаны и наружной рекламой. На Ставрополье таким амбассадором выступил Роман Пономарев - владелец бахчи «Пономарево», которая широко известна не только жителям региона, но и страны, и даже за рубежом благодаря знаменитому агротуристическому парку.

- Бахча – это семейный бизнес. Начало было положено отцом, я продолжаю это дело. Сегодня мы уже значительно расширились, я бы даже сказал - изменили вектор. Нам удалось объединить бахчу с агротуристическим направлением бизнеса. К нам приезжают не только купить сладкую вкусную ягоду, овощи, но также и провести активно досуг: поиграть с кроликами, посмотреть на верблюда, изучить как устроен муравейник, посмотреть на ферму божьих коровок, принять участие в одном из многочисленных мастер-классов или потанцевать на пенной дискотеке. Для любителей спокойного отдыха предусмотрены гамаки в тени, вкусные коктейли с арбузным сиропом. Ежегодно мы придумываем что-то новое и интересное, чтобы люди вновь и вновь возвращались к нам, узнавали природу, аграрную сферу, гуляли, дышали свежим воздухом, еле вкусные натуральные продукты. Понимая высокую социальную, в первую очередь, значимость проекта с амбассадорами я решил, что должен рассказать жителям своего региона о позитивных тенденциях, происходящих в аграрной сфере, в том числе в фермерском сообществе Ставрополья, – отметил заместитель главы КФХ «Пономарево» Роман Пономарев.

Строить собственный бизнес аграриям помогает расчётно-кассовое обслуживание в Россельхозбанке, а эффективно продвигать свои агроуслуги и товары стало возможным при помощи новой цифровой платформе банка, а также благодаря деятельности амбассадоров в регионах.

В рамках коммуникационной кампании для продвижения российского АПК они будут общаться с подписчиками в социальных сетях, устраивать для них конкурсы, делиться историями успеха, высказывать свою точку зрения в СМИ, станут участниками мероприятий, и этим спектр их действий далеко не исчерпывается.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.