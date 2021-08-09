На ставропольской дороге загорелся комбайн

6 августа в Андроповском округе недалеко от села Куршава во время транспортировки зерноуборочного комбайна произошло его возгорание.

Огонь перекинулся на траву, которая моментально вспыхнула и начала гореть. Водитель, заметив возгорание, выбрался из кабины машины и вызвал пожарных. Об этом сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы края.

К моменту прибытия огнеборцов задняя часть комбайна полностью выгорела. Первым делом пожарные затушили воспламенившуюся растительность, а затем приступили к спасению машины.

Они быстро залили комбайн водой. В результате пожара огнем повреждены моторный отсек, элементы кузова и колеса.

Сейчас устанавливается причина пожара. По одной из версий, произошло короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.