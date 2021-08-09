В Пятигорске директор предприятия задолжал сотрудникам более 1 млн рублей

В Пятигорске против директора ООО «ПромМонтаж» возбудили уголовное дело. Он обвиняется в невыплате зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Выяснилось, что руководитель предприятия с октября 2018 года по октябрь 2019 года не выплачивал зарплату 10 сотрудникам. Общая сумма задолженности составила более 1 миллиона рублей.

При этом директор имел реальную возможность своевременно выплачивать заработную плату. Но деньги расходовались на другие цели.

Следователь обеспечил погашение заработной платы на сумму более 280 тысяч рублей.

Кроме того для погашения оставшейся суммы задолженности принял меры обеспечительного характера.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.