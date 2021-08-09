Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье9 августа 2021 18:28

Первый санаторий традиционной индийской медицины на 210 мест построят в Кисловодске

На реализацию проекта уйдет больше миллиарда рублей
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В курортной зоне Кисловодска появится первый санаторий традиционной индийской медицины. Его построят к концу 2021 года, здание будет рассчитано на 210 мест с 113 номерами. Всего на реализацию задуманного уйдет 1,2 миллиарда рублей.

В 2030 году санаторий станет работать на полную мощность, которая заложена в плане.

Напомним, федеральные власти взяли курс на развитие Кавминвод как центра здравниц России. Именно здесь реализуют программы постковидной реабилитации, которые крайне актуальны в условиях ухудшающейся эпидемиологической ситуации.