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Общество9 августа 2021 19:48

Сергей Меняйло поручил найти замену главе бюро судмедэкспертизы Северной Осетии

Он остался недоволен исполнением служебных обязанностей
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Врио главы Северной Осетии дал распоряжение найти замену нынешнему руководителю бюро судмедэкспертизы республики. Он недоволен работой этого человека и поэтому принял решение о смене руководителя.

- Тому, кто сейчас его возглавляет, я так понимаю, все равно, что происходит в медучреждении. С того момента, когда я там был и попросил связать меня с ним, он находился на отдыхе, с этого момента больше никакой информации по исполнению поручений и всему остальному я от него не услышал, - цитирует слова Меняйло его пресс-служба.

Местное министерство здравоохранения уже получило распоряжение начать проверку трудовых условий работников бюро.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в республиканской больнице Северной Осетии прорвало кислородную трубу. В учреждении находятся сотни пациентов с коронавирусом, которым требуется кислород.

Прорыв нашли довольно быстро и начали устранять проблему. Кислород пустили по резервным каналам, пострадавших нет.