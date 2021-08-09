Сергей Меняйло поручил найти замену главе бюро судмедэкспертизы Северной Осетии

Врио главы Северной Осетии дал распоряжение найти замену нынешнему руководителю бюро судмедэкспертизы республики. Он недоволен работой этого человека и поэтому принял решение о смене руководителя.

- Тому, кто сейчас его возглавляет, я так понимаю, все равно, что происходит в медучреждении. С того момента, когда я там был и попросил связать меня с ним, он находился на отдыхе, с этого момента больше никакой информации по исполнению поручений и всему остальному я от него не услышал, - цитирует слова Меняйло его пресс-служба.

Местное министерство здравоохранения уже получило распоряжение начать проверку трудовых условий работников бюро.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в республиканской больнице Северной Осетии прорвало кислородную трубу. В учреждении находятся сотни пациентов с коронавирусом, которым требуется кислород.

Прорыв нашли довольно быстро и начали устранять проблему. Кислород пустили по резервным каналам, пострадавших нет.