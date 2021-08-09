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Происшествия9 августа 2021 19:53

Транскавказская магистраль закрыта для движения из-за схождения селя

В последний месяц на территории Северного Кавказа произошло множество камнепадов, селей и обвалов пород
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В ГУ МЧС России по Северной Осетии сообщили, что Транскавказская магистраль оказалась заблокирована из-за сошедшего селя. Движение остановлено, водителям предлагают альтернативные маршруты.

- С 19.20 мск запрещается движение по Транскавказской магистрали из-за схода селя на 69 километре, - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, Транскавказская магистраль - важнейшая дорога, которая соединяет Южную Осетию и Россию. Это главное направление движения, единственная магистраль, которая соединяет страны.