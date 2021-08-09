Транскавказская магистраль закрыта для движения из-за схождения селя

В ГУ МЧС России по Северной Осетии сообщили, что Транскавказская магистраль оказалась заблокирована из-за сошедшего селя. Движение остановлено, водителям предлагают альтернативные маршруты.

- С 19.20 мск запрещается движение по Транскавказской магистрали из-за схода селя на 69 километре, - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, Транскавказская магистраль - важнейшая дорога, которая соединяет Южную Осетию и Россию. Это главное направление движения, единственная магистраль, которая соединяет страны.