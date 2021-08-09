Прокуратура занялась делом отключения кислорода в больнице Владикавказа

Прокуратура Северной Осетии начала проверку по факту гибели 9 человек в Республиканской больнице скорой помощи. Также к расследованию подключился следственный комитет.

9 августа в больнице прорвало кислородную трубу. Она находилась на подстанции под землей на глубине 1,5 метра. Медики экстренно перевели тяжелых больных на ИВЛ, подключили их к газовым баллонам. 9 пациентов скончались.

На место событий прибыл врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

- Врачи хорошо сработали. Но от таких ситуаций никто не застрахован. С завтрашнего дня будет дано поручение обеспечить во всех больницах республики резервную подачу кислорода, - заявил Меняйло.

Прямо сейчас медики из Краснодара везут большую партию резервного кислорода.