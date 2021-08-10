В Ставропольском крае за сутки коронавирусом заразились еще 335 человек

Вчера еще 225 выздоровевших выписаны из-под меднаблюдения. В целом количество пациентов, которые справились с болезнью, превысило 58,5 тысячи человек.

Продолжается тестирование на COVID-19, ежедневно выявляются новые случаи заражения. Вчерашний день не стал исключением. За сутки диагноз подтвердился еще у 335 человек. Число зараженных достигло 67882.

К сожалению, зарегистрированы и летальные исходы, связанные с коронавирусом. За вчерашний день скончались 11 пациентов.

- Единственный способ остановить пандемию – вакцинация. Прививки против коронавируса в нашем крае сделали 586 тысяч человек. Иммунизация продолжается. Она бесплатна и доступна для всех. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – написал губернатор Ставрополья на своей странице в сети.