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Общество10 августа 2021 9:09

11 ставропольцев скончались от коронавируса за сутки

Число умерших в регионе достигло 1976
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За сутки скончались еще 11 человек.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Число умерших в регионе достигло 1976. Также за вчерашний день коронавирус подтвердился у 335 человек. Число зараженных достигло 67882.

- Единственный способ остановить пандемию – вакцинация. Прививки против коронавируса в нашем крае сделали 586 тысяч человек. Иммунизация продолжается. Она бесплатна и доступна для всех. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.