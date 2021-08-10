11 ставропольцев скончались от коронавируса за сутки

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За сутки скончались еще 11 человек.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Число умерших в регионе достигло 1976. Также за вчерашний день коронавирус подтвердился у 335 человек. Число зараженных достигло 67882.

- Единственный способ остановить пандемию – вакцинация. Прививки против коронавируса в нашем крае сделали 586 тысяч человек. Иммунизация продолжается. Она бесплатна и доступна для всех. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.