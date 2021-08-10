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Происшествия10 августа 2021 10:31

На Ставрополье пенсионер пытался откупить сына от преследования за убийство

Суд назначил злоумышленнику 7 лет лишения свободы условно
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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61-летний житель города Изобильного признан виновным в покушении на дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, 26 июня 2021 года осужденный передал начальнику отдела уголовного розыска ОМВД России по Изобильненскому городскому округу взятку в сумме 160 тысяч рублей, за прекращение розыска его 39-летнего сына, подозреваемого в убийстве.

Во время передачи денег мужчину задержали. Полицейский действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

Суд назначил злоумышленнику 7 лет лишения свободы условно.

На ставрополье пенсионер хотел откупить сына, разыскивающегося по подозрению в убийстве