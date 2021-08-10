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Происшествия10 августа 2021 13:14

В Ставрополе ищут очевидцев смертельной аварии

Погибшей оказалась 86-летняя местная жительница
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Госавтоинспекторы просят откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло в Ставрополе 25 мая, в 21:20. В это время водитель Toyota Allion, двигаясь по улице Шпаковская, в районе дома №18, сбил пешехода.

Пострадавшей оказалась 86-летняя местная жительница, которая шла по проезжей части, несмотря на то, что рядом был тротуар.

Пенсионерку доставили в больницу. Но от полученных тяжких травм женщина через 18 дней скончалась.

Свидетелей и очевидцев, которые смогут установить обстоятельства произошедшего ДТП, просят позвонить по телефонам: 305−445, 8−918−88−65−907.