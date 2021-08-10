Каждое пятое экономическое преступление зарегистрировано на Кавказе

В Махачкале прошло межведомственное совещание руководителей правоохранительных и контролирующих органов СКФО. Председательствовал на мероприятии заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть, сообщает прокурор ГУ Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

На совещании также были врио главы Дагестана Сергей Меликов, руководство ГУ Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО, начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин, прокуроры субъектов России и представители МВД России по субъектам России в округе.

Фото: Генпрокуратура РФ

Андрей Кикоть в своем докладе отметил, что идет серьезная работа в вопросе реализации нацпроектов. С начала 2020 года организовано более 1,5 тысяч проверок, выявлено свыше 5 тысяч нарушений и возбуждено 245 уголовных дел.

- Заместитель Генерального прокурора России также подчеркнул, что правоохранительными органами проведена большая работа по декриминализации сферы топливно-энергетического комплекса. В округе выявлено каждое пятое зарегистрированное в России преступление экономической направленности (270 из 1379). Пресечена преступная деятельность целого ряда руководителей и сотрудников энергокомпаний, - сказано в сообщении.

Фото: Генпрокуратура РФ

Также на совещании обсуждался проблемный вопрос, связанный с размером кредиторской задолженности у организаций ТЭК перед ресурсоснабжающими компаниями. Нынешняя ситуация создает угрозу бесперебойной поставке энергоресурсов. Кроме того, поднят вопрос формирования цен и тарифов на жилищные и коммунальные услуги.

- Особо отмечена ситуация с ненадлежащей реализацией своих функций правоохранительными и контрольно-надзорными ведомствами, необходимостью активизации прокурорского надзора на данных направлениях. [...] По итогу мероприятия разрабатывается комплекс конкретных мер, направленных на повышение эффективности прокурорского надзора, - сказано в сообщении Генпрокуратуры.