На берегу реки Малая Кугульта обнаружено тело мужчины

2 августа на берегу реки Малая Кугульта обнаружили тело местного жителя. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье: «Убийство».

10 августа в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России рассказали, что оперативники задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 52-летний мужчина.

На причастность к совершению убийства отрабатывались жители соседних сел, у которых отбирались образцы для сравнительного исследования.

Во время осмотра места происшествия следователь изъял с сиденья машины потерпевшего биологические образцы, который направил на генотипоскопическую экспертизу. Обнаруженные ДНК совпали с ДНК 53-летнего жителя хутора Веселый Ипатовского городского округа. В кратчайшие сроки оперативники доставили подозреваемого к следователю.

Во время допроса подозреваемый признался в содеянном. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.