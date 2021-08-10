«Россети Северный Кавказ» продолжают готовить к зиме электросетевой комплекс Чеченской Республики

Чтобы обеспечить надежное и качественное электроснабжение региона в осенне-зимний период 2020/21, энергетики выполнили ряд ремонтных работ

Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» успешно выполняют программу подготовки электросетевого хозяйства республики к работе в условиях низких температур и максимума нагрузок.

Чтобы обеспечить надежное и качественное электроснабжение региона в осенне-зимний период 2020/21 гг., энергетики в январе-июле выполнили ремонт 104,5 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ, 4 силовых трансформаторов и почти 350 трансформаторных подстанций. Кроме того, оперативно – выездные бригады расчистили порядка 15 га трасс воздушных линий от поросли, которая могла спровоцировать отключения в плохих погодных условиях, заменили более 65 км ветхого провода (на ВЛ 0,4-10 кВ), 778 опор и почти 2,6 тысячи изоляторов.

«Ход реализации ремонтной программы курирует руководитель Оперативного штаба по развитию электроэнергетики региона, советник Главы Чеченской Республики, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов. Техническая подготовка сетевого оборудования для несения максимальных нагрузок будет завершена своевременно – все необходимые для этого ресурсы у нас имеются, – отметил заместитель главного инженера АО «Чеченэнерго» Али Автарханов. – К сожалению, ремонтные работы не обходятся без временных ограничений в подаче ресурса – мера необходима для обеспечения безопасности специалистов. Поэтому в очередной раз обращаемся к жителям с просьбой о терпении. Итогом комплекса мероприятий станет устойчивая работа оборудования в предстоящие холода».