Задержан подозреваемый в убийстве жителя Ипатовского округа

Инцидент произошел 2 августа 2021 года. На на берегу реки Малая Кугульта обнаружили тело мужчины. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье: «Убийство». Все эти дни правоохранители искаи подозреваемого в убийстве.

Сегодня, 10 августа оперативники задержали злоумышленника. Им оказался 52-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

- Во время осмотра места происшествия следователь изъял с сиденья машины потерпевшего биологические образцы, который направил на генотипоскопическую экспертизу. Обнаруженные ДНК совпали с ДНК 53-летнего жителя хутора Веселый Ипатовского городского округа. Оперативники доставили подозреваемого к следователю, - рассказали в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России.