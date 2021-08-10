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Общество10 августа 2021 14:38

Владимир Путин поддержал план развития курортов Кавминвод

Губернатор Ставрополья провел рабочую встречу с президентом России
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Владимир Путин поддержал план развития курортов Кавказских Минеральных Вод, который представил губернатор Ставрополья. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Владимир Владимиров отметил, что в городах Кавминвод предполагается реализовать 26 проектов.

- Я ради интереса с Европой решил сравнить. Кавказские Минеральные Воды и по пассажиропотоку, и по отдыхающим, и даже по свойствам минеральных вод превосходят все европейские аналоги. Даже в самые плохие годы мы имеем 42 процента от всех европейских курортов – посещение Кавказских Минеральных Вод, - доложил глава нашего региона президенту.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в Москве прошла рабочая встреча президента России Владимира Путина и губернатора Ставрополья.

Владимир Владимиров доложил руководителю государства о динамике социально-экономического развития Ставрополья.

Обсуждены вопросы, касающиеся модернизации инфраструктуры Кавказских Минеральных Вод, реализации программ, адресованных сельским территориям, ряда других направлений.