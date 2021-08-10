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Общество10 августа 2021 14:56

Строительство трассы между Кавказскими Минеральными Водами и Сочи обсудили в Кремле

Проект Владимиру Путину представил губернатор Ставрополья
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Строительство дороги, которая свяжет курорты Ставрополья и Чермономорского побережья, обсудили во время встречи в Кремле президент России Владимир Путин и глава Ставрополья. Владимир Владимиров представил российскому лидеру проект трассы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее сайт писал, что stav.kp.ru Владимир Путин поддержал план развития курортов Кавказских Минеральных Вод, который представил губернатор Ставрополья. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Владимиров отметил, что в городах Кавминвод предполагается реализовать 26 проектов.