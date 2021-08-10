Глава Ставрополья представил Путину план развития КМВ до 2030 года

Одной из тем рабочей встречи президента России Владимира Путина и губернатора Ставрополья Владимира Владимирова стало развитие краевых курортов – Кавказских Минеральных Вод.

Владимиров доложил руководителю страны о завершении разработки перечня мероприятий по комплексному развитию городов-курортов до 2030 года. Подготовка документа велась совместно с Минэкономразвития РФ.

Документ включает более 50 мероприятий. В том числе, они нацелены на решение существующих проблем с коммунальной и инженерной инфраструктурой. Предусматриваются меры для модернизации и строительства сетей водо- и энергоснабжения, объектов транспортной инфраструктуры. Всего до 2026 года предполагается выполнить 26 таких проектов с общим объемом финансирования около 48 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов. Также запланированы мероприятия для повышения экологической безопасности, защиты объектов культурного наследия и другие.

Губернатор края обратился к президенту с просьбой поддержать проект плана развития КМВ, который уже внесен в Правительство РФ.

- Только нужно Вашей поддержкой заручиться, чтобы окончательно все пройти, - сказал глава края.

- Хорошо, - ответил Владимир Путин.

Губернатор отметил ряд результатов, которые благодаря федеральной поддержке удалось обеспечить на КМВ за последние годы.

- За пять лет, с 2015-го по 2020-й, благодаря Вашим решениям, мы 25 миллиардов уже вложили в Кавказские Минеральные Воды, - акцентировал Владимир Владимиров. – Фактически, все города сегодня имеют максимальную транспортную доступность. Электрички работают, запустили «Ласточку». Дальше - перешли к благоустройству городов, создали порядка 70 благоустроенных объектов внутри Кавказских Минеральных Вод.